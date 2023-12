(Di mercoledì 6 dicembre 2023)il caso di Firenze, un altro caso a Genova. Così come segnala La Stampa, una scuola primaria del capoluogo ligure è diventata il centro di un acceso dibattitoche unaha rivelato ai suoi alunni di quarta elementare chenon. L'articolo .

Altre News in Rete:

Genova, una maestra ai bimbi di quarta elementare: "Babbo Natale non esiste". Le famiglie insorgono

Genova " Musi lunghi all'uscita da scuola, persinoin cameretta. Bambini che chiedono alle mamme e ai papà: "Ma allora Babbo Natale non esiste I regali li portate voi". Succede in una quarta elementare del ponente genovese dove, al termine ...

Bimbi in lacrime dopo la rivelazione della maestra: “Babbo Natale non esiste”. I genitori: “Ora ci manca solo che dica che Dio non esiste” Orizzonte Scuola

Il Papa: “Nessuna guerra vale le lacrime dei bambini” Vatican News - Italiano

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un scoppia in lacrime mentre chiede alle donne di fare più figli

Il leader di Pyongyang ha fatto un appello per più nascite e più bambini nel suo stato socialista ...

Corea del Nord, il dittatore in lacrime alle madri del paese: “Vi prego, fate più figli”

Kim Jong-Un in lacrime chiede alle donne della Corea del Nord di fare più figli per contrastare il declino delle nascite che mina la solidità del paese. In un evento ripreso dalla… Leggi ...