(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Joeha dichiarato che, dopo la recentea Gaza, l’possibile in Medio Oriente è quella a due. Parlando a un evento a Boston, il presidente americano ha affermato di aver lavorato con diverse persone dentro e fuori dal governo per capire le prospettive future., sottolineando il suo sostegno a Israele dal 1973, ha affermato di essere favorevole a unaa duee ha menzionato un incontro con il leader israeliano Bibi durante il recente conflitto, in cui ha persuaso Israele a fornire più aiuti a Gaza. L'articolo proviene da Italia Sera.

