Biden | Se non ci fosse Trump non so se mi ricandiderei

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) In un incontro coi finanziatori democratici vicino a Boston il presidente Usa si sofferma sulla guerra in Israele, su Hamas e sulle elezioni presidenziali del 2024

Israele e la minaccia yemenita

I costi della guerra rischiano quindi di pesaresolo su Tel Aviv, ma sull'intero pianeta. Per ...preoccupazioni hanno raggiunto un livello tale a Tel Aviv e a Washington che l'amministrazione...

Parlando ad un evento di raccolta fondi a Boston, Biden ha ammesso che se non ci fosse Trump forse non correrebbe per la Casa Bianca: "Non so me mi ricandiderei". La molla che lo spinge a non mollare, ...

Liz Cheney al veleno contro i repubblicani: “È un Paese che sonnambula verso la dittatura”

Lei potrebbe vendicarsi correndo per la Casa Bianca con un terzo partito, magari quel movimento No Label, bipartisan, che ha l’obiettivo dichiarato di creare un ticket presidenziale bipartisan per ...