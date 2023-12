Biden non si ricandiderà ed è pronto al ritiro? Una frase scuote gli Usa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) «Se Donald Trump non si candidasse» alle presidenziali americane del 2024, «non sono sicuro che mi presenterei». Ma i democratici «non possono lasciarlo vincere». Si è espresso così Joe, durante una raccolta fondi nei pressi di Boston. Parole con cui, evidenzia la Cnn, ha colto di sorpresa funzionari e consiglieri della campagna dell'81enne presidente americano. E, aggiunge la rete americana, lo stesso(che solo ieri ha partecipato a tre eventi) quando successivamente gli è stato chiesto se sarebbe stato sempre in corsa se Trump non lo fosse stato, ha poi risposto: «Me lo aspetto, ma vedete, lui corre e io devo correre». E proprio nelle stesse ore, mentre le frasi dihanno fatto il giro dei social, l'ex presidente americano Trump ha detto che, in caso di vittoria nelle prossime presidenziali Usa, non ...