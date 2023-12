Biblioteche scolastiche | per comprare i libri ci sono meno di 3 euro a studente

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) A Piùpiù liberi e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito la mappatura delle scuole che partecipano a #ioleggoperché: l’estensione media delleè di soli 42,7 mq Gli studenti italiani in numero sempre maggiore frequentano le(41% nel 2023), ma a questa crescita di attenzione non sempre corrisponde un appropriato adeguamento delle strutture e del patrimonio librario. Mediamente, le scuole aderenti al progetto #ioleggoperché e che hanno partecipato alla rilevazione dell’Associazione Italiana Editori (AIE) ogni anno hanno risorse perun solo libro ogni 4 studenti, stimando un costo medio di 12,1a volume. La spesa media per scuola è infatti di 623l’anno, ...