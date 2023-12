Biathlon | l’Italia maschile di fronte al suo incubo più spaventoso Hochfilzen è stregata per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Questa settimana la Coppa del Mondo difarà tappa a, in Tirolo. Non siamo lontani dal nostro Paese. In termini di viaggio autostradale, Vipiteno e San Candido distano meno di tre ore. Se ragioniamo in linea d’aria, il confine italiano sarà a una sessantina di chilometri. Eppure, la località situata nel distretto di Kitzbühel è un contesto storicamente ostile al movimento azzurro, almeno se si guarda all’ambito. Il poligono e le piste austriache hanno fatto la loro comparsa in calendario già a fine anni ’70, diventando poi presenza fissa a inizio anni ’90. Parliamo di uno degli impianti dove si è gareggiato di più, anche in virtù dei recuperi succedutisi nel corso dei decenni. A oggi, se ci riferiamo agli uomini, si contano 97 gare di primo livello tra competizioni individuali e a squadre. Questo significa ...