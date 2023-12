Bia agente Cambiaso | “Il Napoli prima di Oliveira…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’ex calciatore (anche) delGiovanni Bia, oggi-tra gli altri- di, è intervenuto su Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’. In seguito le sue dichiarazioni: “Sembra che la Juventus stia investendo su ragazzi giovani per tornare a costruire una squadra che possa creare un ciclo vincente. C’è una nuova politica che quest’anno sembra stia dando i suoi frutti perché è in lotta per vincere con l’Inter. Juventus-? Secondo me sarà una Juve che darà filo da torcere al, è una squadra compatta e quadrata, hanno trovato i meccanismi giusti. È una squadra che sa leggere le partite, sapendo modificare atteggiamento.” Allegri “La mano di Allegri si vede al 100%. Ha una rosa molto ridotta, sono in 13/14 tra infortuni e squalifiche. Il ritorno di ...