Bernardeschi | «Messaggio a Spalletti? Io sono qui»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Federico, giocatore del Toronto, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e della voglia di tornare in azzurro Federico, giocatore del Toronto, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e della voglia di tornare in azzurro. Le sue dichiarazioni: JUVE-NAPOLI – «Sicuramente una grande partita tra due grandissime squadre e spero che vinceremo noi, vediamo come va. La Juve sta tornando grande». RITORNO IN NAZIONALE – «Il mister farà le sue valutazioni, ha tanti giocatori, ioqui. Ho seguito il sorteggio, e seguo la nazionale, ioqui». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24