Benessere a Cinque Stelle a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Immerso in un ambiente sereno con vista sulla Città Eterna, l'acclamato Cavalieri Grand Spa Club si erge come un'oasi di delizie dedicate al. Situato in un parco mediterraneo di sei ettari con una vista mozzafiato sullastorica e il Vaticano, il CAVALIERI GRAND SPA CLUB offre 2.200 mq dedicati alla bellezza e forma fisica, rappresentando una delle Spa e Fitness più lussuose e affascinanti in Italia. Il Rome Cavalieri, rinomato per il suo stile, comfort e accoglienza impeccabile in tutto il mondo, è stato uno dei pionieri degli hotelLusso aad inaugurare un moderno Centrocompletamente attrezzato, destinato sia alla clientela internazionale amante del lusso sia agli abitanti di, a soli 10 minuti dal centro storico. Il ...