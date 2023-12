Beautiful anticipazioni puntate americane | secondo malore per Eric Forrester! E’ la fine?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La popolare soap opera amanacontinua a tenere incollati gli spettatori italiani grazie allequotidiane su Canale Cinque. Ma dallearriva una notizia che potrebbe sconvolgere i fan:, uno dei personaggi storici della serie, ha une per ben due volte. Questi eventi potrebbero cambiare drasticamente il corso delle trame, alimentando l’attesa e la curiosità dei telespettatori. Come reagirà la famiglia dia questa notizia? E come gestiràla sua condizione di salute?, ildiDurante l’allestimento dei modelli per ...