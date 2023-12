Bce ipotizza vigilanza più approfondita su rischi liquidità banche

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (askanews) – Le crisi bancarie della scorsa primavera negli Stati Uniti potrebbero aver evidenziato la necessità, in Europa, di effettuare un monitoraggio di“più granulare” nelle fasi di normalità, assieme a una maggiore frequenza nelle richieste di rendicontazioni addizionali alle. Lola Bce in un rapporto di analisi. Il meccanismo di prevenzione e controllo deisulleapprontato dalle istituzioni dibancaria internazionale dopo la crisi finanziaria del 2007-2009 si è palesemente dimostrato incapace di impedire le crisi che la scorsa primavera hanno coinvolto la Silincon Valley Bank, e diverse altredegli Stati Uniti, e parallelamente il Credit Suisse in Europa. Nel bollettino macro ...