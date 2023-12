Bayern Monaco | UFFICIALE | preso Zaragoza

Altre News in Rete:

Il Lille scopre i talenti, la Serie A li compra: il prossimo può essere David

Oggi, il portiere francese - nel mirino del- ha un valore di mercato di 45 milioni di euro . IL PROSSIMO - Il prossimo capolavoro della dirigenza del Lille può essere Jonathan David L'...

Dalla Germania: Bayern Monaco su Maignan|Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Maignan, il Bayern Monaco minaccia per il Milan. Ecco quanto costa Pianeta Milan

Rivelazione shock: la Juventus piomba su Muller!

Muller Juventus - Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco "Bild", la Juve sarebbe pronta a inserirsi in maniera decisa su Muller.

Il sogno di mercato di Ancelotti a Napoli: "Cosa vuoi soldi o gloria". Il retroscena

Carlo Ancelotti aveva un sogno di mercato per il suo Napoli, ma non riuscì mai ad esaudirlo: il calciatore era in procinto di trasferirsi, ma saltò tutto.