Bayern Monaco | nuovo assalto a Palhinha

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilha preso Zaragoza ma non si accontenta e prepara una Joao: lo assicura il Daily Telegraph, sottolineando...

Altre News in Rete:

Bayern Monaco, sguardo verso il futuro: preso Zaragoza dal Granada

Il mercato non dorme, mai. In uno dei momenti cruciali della stagione sporitva, il, , piazza già il primo colpo in vista della prossima stagione. Si tratta di Bryan Zaragoza , fantasista classe 2001: lo spagnolo arriva dal Granada , club nel quale rimarrà fino alla ...

Milan, il Bayern Monaco è una minaccia concreta per Maignan: la situazione Calciomercato.com

Bayern Monaco, UFFICIALE l'arrivo di Zaragoza: è la vittoria del calcio di strada Calciomercato.com

Bayern Monaco, sguardo verso il futuro: preso Zaragoza dal Granada

Colpo per l'estate: l'incredibile dato con la Spagna e la doppietta al Barcellona, chi è il nuovo acquisto dei bavaresi ...

Zaragoza firma per il Bayern, trasferimento nel 2024

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Il giovane esterno del Granada Bryan Zaragoza ha firmato un contratto fino al 2029 con il Bayern Monaco, dove si trasferirà la prossima estate. Il club bavarese, annunciando l' ...