Basket | Varese cede contro lo Chemnitz in FIBA Europe Cup Non basta Oliver Hanlan

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’Openjobmetiscade in Germania sotto i colpi del Niners Chemitz per 109-85 nella prima giornata della seconda fase a gironi dellaCup (girone N). I lombardi non riescono ad indirizzare la partita sui binari giusti fin dalle prime battute, accennando ad una reazione solo nel quarto conclusivo fino al -7 venendo poi ricacciati indietro nel punteggio dai padroni di casa che esultano di fronte al proprio pubblico. Nonno i 28 punti died i 15 di Tomas Woldetensae ad invertire la rotta nel corso della partita, con la squadra teutonica trascinata dai 27 punti di uno scatenato Kevin Yebo e dai 20 punti di Jeffery Garrett. Davide Moretti si mette subito in mostra con un assist ed una bomba (4-5), con i padroni di casa che rimettono prontamente il naso ...