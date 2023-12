Basket | notte dei miracoli per la Virtus Bologna | Barcellona battuto in Eurolega

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’2023-2024 torna a sorridere per la. La Segafredo di Luca Banchi non solo consolida il terzo posto in classifica, ma infligge anche la terza sconfitta stagionale nel continente al, costretto a cedere per 80-75 alla Segafredo Arena. Iffe Lundberg, con i suoi 21 punti, è il protagonista numero uno in maniera indiscussa; dall’altra parte 15 per Willy Hernangomez e 13 per Jan Vesely. Hackett comincia col piede giusto, realizzando il primo canestro del match da tre. Il Barça, però, si fa vedere eccome con Satoransky, Kalinic e Vesely che realizzano sette punti. Dal 5-11 arriva un break di 9-0sino, con Hackett, Belinelli e Lundberg protagonisti. Laprovittola, Willy Hernangomez e Abrines, però, non sono d’accordo: altra fuga catalana e 18-24 dopo 10?. Gli ospiti ...