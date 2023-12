Basket | Nba Cup | James trascina i Lakers in semifinale | Phoenix ko 106-103

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Los Angeles, 6 dic. -(Adnkronos) - LeBroni Los Angelesalladi Nba Cup, dove affronteranno a Las Vegas i New Orleans Pelicans. I 'gialloviola' superano in casa per 106-103 iSuns, dopo un match equilibrato e deciso in volata. A decidere il match la tripla sbagliata sulla sirena di Kevin Durant che sarebbe potuta valere il pareggio e il supplementare. I californiani controllano la prima parte di gara, mainizia il 3° quarto con un parziale di 14-0 con cui perfezionano il sorpasso. Da lì in poi si va punto a punto, sulle spalle di Devin Booker (21 punti ma 6/16 dal campo) e di Anthony Davis (27 punti e 15 rimbalzi) e LeBron. È però la tripla di Austin Reaves (20 punti) nel finale a lanciare i 'purplegold'. Nella ...