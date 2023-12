Basket | Nba Cup | i risultati degli ultimi due quarti di finale e il quadro delle semifinali

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) New York, 6 dic. - (Adnkronos) - Iduedidella Nba Cup e il: Milwaukee Bucks-New York Knicks 146-122; Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 106-103: Queste lein programma a Las Vegas l'8 dicembre: Indiana Pacers-Milwaukee Bucks; Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans.

