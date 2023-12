Basket | Nba Cup | i Bucks dominano i Knicks 146-122 e volano in semifinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Milwaukee, 6 dic. - (Adnkronos) - I Milwaukeeraggiungono gli Indiana Pacers indi Nba Cup per la Eastern Conference. Per la squadra del Wisconsin facile successo per 146-122 sui New York. I, dopo essere andati all'intervallo lungo sopra di soli 3 punti, ingranano le marce alte nel 3° quarto e scappano senza più voltarsi indietro. Milwaukee tira con il 60.4% dal campo e il 60.5% da tre e, oltre al solito Giannis Antetokounmpo, ha un Damian Lillard da 28 punti, 7 assist e 5/7 da tre. Ainon bastano un Julius Randle in grande serata e i 24 di Jalen Brunson. La partita di Antetokounmpo inizia con uno spavento, perché dopo meno di due minuti di gioco, nel tentativo di strappare un rimbalzo, atterra sulla caviglia di Julius Randle e rimane a terra per il dolore. Quando ...