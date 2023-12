Basket femminile | Schio fatica | ma sbanca Lublino nel finale in Eurolega

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Vittoria sul filo di lana per il Familanella trasferta polacca di2023-2024. Sotto la spinta dei 14 di Julia Reisingerova e dei 10 di una solidissima Martina Bestagno, ma anche di una Giorgia Sottana decisiva sempre quando conta e dei 13 rimbalzi di Jasmine Keys, la squadra di Giorgios Dikaioulakos neutralizza l’ottima giornata di gran parte del quintetto del Polski Cukier AZS UMCS. 67-70 il punteggio, nonostante i 18 di Veronica Burton e i 15 del duo Elin Gustavsson-Kylee Shook. Che la trasferta sia complicata persi vede fin da subito. Gustavsson e Shook riescono a mettere in campo validissima qualità, Ziemborska firma anche l’11-6 a favore di. Le ospiti provano a rilanciarsi con Sivka, ma finiscono sotto 17-10 e ...

