Basket | Eurolega 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Idi tutte le partite e ladell’di. Ricomincia la più importante competizione europea di pallacanestro, che si propone ancora una volta di garantire grande spettacolo ed emozioni. Grande attesa per quella che sarà la campagna di Olimpia Milano e Virtus Bologna, che proveranno a raggiungeredi grande spessore a livello continentale. IL REGOLAMENTOReal Madrid (11V, 1P) FC Barcellona (9V, 3P) Virtus Segafredo Bologna (8V, 4P) AS Monaco (7V, 5P) Baskonia Vitoria-Gasteiz (7V, 5P) Maccabi Playtika Tel Aviv (7V, 5P) Panathinaikos Atene (6V, 6P) Olympiacos Pireo (6V, 6P) Fenerbahce Beko ...

Basket Eurolega 2023/2024, capolavoro Virtus Bologna, recupera da - 16 e sconfigge il Barcellona

La Virtus Bologna scrive la storia al PalaDozza. Nella sfida valida per la 12giornata dell'2023/2024 di, la squadra di Luca Banchi ha sconfitto per 80 - 75 il Barcellona e l'ha fatto in maniera, recuperando uno svantaggio di 16 punti. Secondo tempo pazzesco delle Vu Nere, ...

La Virtus Bologna si regala un'altra notte da sogno, rimontando nella ripresa il Barcellona, battuto 80-75 alla Segafredo Arena. Decisivi nel finale i canestri di Lundberg (21 punti) e Hackett, che ...

