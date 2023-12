Basket | Eurocup 2023 2024 | Trento sfiora la rimonta | ma vince Ulm 85-83

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Terza sconfitta nelle ultime quattro gare del Gruppo B dell’diper, battuta tra le mura amiche da Ulm. Nella sfida valida come 10^ giornata, la Dolomiti Energia si è arresa con il punteggio di 85-83 e più di qualche rimpianto. Nonostante un pessimo primo tempo, in cui Ulm era stata avanti anche di 13 punti,era riuscita a limitare i danni e andare all’intervallo sotto di uno. Nel terzo parziale era arrivato persino il sorpasso, ma poi l’inerzia è tornata dalla parte dei tedeschi, bravi ad amministrare il vantaggio e spuntarla in un finale punto a punto. Ulm riscatta così il ko nel confronto di alta classifica contro il Bourg en Bresse e aggancia il Cluj-Napoca al terzo posto.invece si giocherebbe attualmente la ...

