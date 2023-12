Bari vs Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie b 2023/2024. I pugliesi cercano punti per alimentare ancora il sogno playoff, mentre gli altoatesini non possono sbagliare essendo scivolati a ridosso della zona retrocessione.Vssi giocherà sabato 9 dicembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio San NicolaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I galletti sono attualmente in decima posizione in compagnia di Pisa e Brescia con 18 punti. L’ avvento di Pasquale Marino sembrava aver cambiato le cose, ma i successivi tre passi falsi, un pareggio e due sconfitte, li hanno avvicinati pericolosamente alla zona playout Gli altoatesini occupano la tredicesima posizione in classifica con 17 punti. La sconfitta subita per mano del Como nell’ultimo turno è costata la panchina a ...