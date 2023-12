Barbie | Zack Snyder commenta la battuta su Justice League | “Ce l’avevano detto”

Altre News in Rete:

Barbie e quella battuta su Zack's Snyder Justice League che ha colto nel segno

, il recente film di Greta Gerwig, cita un film DC con molta ironia che è stata comunque largamente apprezzata da...

Barbie, Zack Snyder rompe il silenzio sulla battuta che prende in giro la sua Justice League cut Best Movie

Barbie, Zack Snyder rompe il silenzio sulla battuta di Justice League: ecco cosa ne pensa Everyeye Cinema

'If you're scared move your date,' Margot Robbie's response to Oppenheimer producer

Margot Robbie sat with Oppenheimer star Cillian Murphy and revealed she had to stand on business when asked to move the Barbie release date.

Barbie, un produttore di Oppenheimer chiese a Margot Robbie di far slittare il film

I due blockbuster dell'estate, Barbie e Oppenheimer, si sono sfidati al botteghino USA il 21 luglio scorso: una sfida che Christoper Nolan ha già affrontato più volte e che non ha mai preoccupato ...