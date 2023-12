Bambini con difficoltà di Re-go-lazione | evento gratuito per insegnanti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Come sono questi alunni? Icondi autoregopossono apparire: – Disattenti: faticano ad attivare o mantenere l’attenzione, a seguire le proposte didattiche. Si perdono nei loro pensieri e vagano con l’immaginazione oppure per stimolarsi chiacchierano e intrattengono gli altri compagni. – Iperattivi: hanno un continuo flusso di energia che può essere vista nel bisogno di movimento repentino del corpo oppure nell’eloquio prolisso oppure nel pensiero generativo e interferente. – Impulsivi: hanno poco margine di tempo tra il pensiero e l’azione, dunque agiscono prima di aver raccolto tutte le informazioni, prima di avere riflettuto, di aver comunicato le proprie intenzioni. Per questo faticano a rispettare le regole anche quando le conoscono molto bene. – Emotivi: vivono le emozioni in maniera forte, improvvisa e ...