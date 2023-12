Badminton | Italia femminile | bel debutto nelle qualificazioni agli Europei 2024 contro il Lussemburgo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’batte ilnel primo match dellefemminili a squadre di, che si stanno svolgendo in quel di Madrid, Spagna. Il risultato finale si sostanzia in un 4-1 a favore delle tricolori, che dunque cominciano col piede giusto nel raggruppamento in cui ci sono anche Spagna e Svezia. Nel primo inKim Schmidt, in un intra giocatrici quasi pari nel ranking mondiale, supera Judith Mair per 21-18 21-16. L’unico momento in cui l’na sembra rimettere in piedi la situazione si ha a metà primo parziale, dove è vano un rientro da 14-7 a 14-13. Il secondo match vede Gianna Stiglich rimettere sostanzialmente le cose a posto: 21-7 21-10Zoé Sinico, priva di ...