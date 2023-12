Azzurri della 4×50 mista si confermano sul tetto d' Europa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) OTOPENI (ROMANIA) (ITALPRESS) – Prima medaglia d'oro per l'Italnuoto ai 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. La staffetta azzurra maschile, composta da Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicola Martinenghi e Lorenzo Zazzeri, si conferma sul trono continentale vincendo la finale con il tempo di 1'30?78 davanti a Gran Bretagna (argento in 1'32?60) e Olanda (bronzo in 1'33?03). In avvio di giornata Mora aveva conquistato anche il bronzo nei 50 dorso maschili. Il 25enne carpigiano aveva chiuso al terzo posto in 23?10; oro al francese Mewn Tomac (22?84), argento al tedesco Ole Braunschweig (23?00). Per la Nazionale, poi, argenti di Simona Quadarella e Benedetta Pilato. Quadarella si piazza seconda negli 800 sl con il crono di 8'14?83, battutasolo dalla francese Anastasiia Kirpichnikova, oro ...