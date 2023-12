Autopsia di una controffensiva Perché l’azione di Kyiv si è ingolfata

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Mille mezzi corazzati e nove brigate fresche, addestrate in Germania e pronte al”. Così il capo di stato maggiore delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny rispondeva alla domanda del Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin su cosa servisse all’Ucraina per mettere in campo un’offensiva estiva. Lo stesso Austin, in separata sede, ammetterà la quasi totale impossibilità di soddisfare le richieste ucraine. Ma nell’autunno del 2022, l’ottimismo trionfava: l’Ucraina non era solo riuscita a resistere alla spallata offensiva lanciata dalle forze armate di Mosca pochi mesi prima, ma era anche riuscita a reagire prendendo in contropiede le forze d’invasione, liberando importanti porzioni di territorio e grandi città, come nel caso di Kherson. La sconfitta della Russia sembrava a portata di mano. Oggi, dodici mesi dopo, la situazione si è quasi completamente ...