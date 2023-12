Atletica | Tamberi | “Olimpiadi sono la priorità | essere portabandiera sarebbe un sogno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) In seguito al ricevimento del premio di “atleta dell’anno” dalla ‘Gazzetta dello Sport’ a bordo di una nave da crociera Msc, il campione olimpico e mondiale in carica di salto in alto Gianmarcoha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il 2023 è stato fantastico,riuscito a realizzare il mio. Ora mi aspetta l’anno forse più importante della mia carriera, proverò a riconfermare la vittoria nel salto in alto mai riuscita a nessuno e a trionfare in casa nel Campionato Europeo a Roma. Fare ilun onore immenso, ho i brividi solo al pensiero. E’ una decisione che non spetta a me, il Presidente Malagò e la sua squadra prenderanno la decisione che ritengono opportuna. Non voglio deludere nessuno. Voglio arrivare a Roma nel miglior stato di forma possibile, ma la ...