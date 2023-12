Atletica | Sofiia Yaremchuk | “Record italiano correndo al 75-80% Forse la mezza a Roma prima delle Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha firmato il nuovodi Maratona. L’azzurra ha corso un eccellente 2h23:16 a Valencia, chiudendo la gara in nona posizione e riuscendo a migliorare ilto nazionale che Valeria Straneo deteneva dall’ormai lontano 15 aprile 2012, quando corse in 2h23:44 a Rotterdam. La 29enne, che vantava un personale di 2h24:02 timbrato lo scorso 24 aprile a Londra, si è migliorata sensibilmente su un tracciato particolarmente veloce.ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni diTv, il canale federale: “Sto vivendo emozioni bellissime, da brividi. A Valencia potevo correre ancora più forte, ho dato il 75-80%. Sono stata calma e serena per tutta la maratona, senza innervosirmi, senza andare in ...