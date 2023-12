Atalanta-Milan | oggi primo allenamento degli orobici di Gasperini

Altre News in Rete:

Osimhen e il rinnovo, De Laurentiis e Calenda devono ancora parlarne (Corsport)

...#09 Victor Osimhen reacts during the Italian Serie A football match between Napoli and Inter... a cui abbiamo dato una grossa responsabilità, perché ha dovuto incontrare subito sia l'che ...

Atalanta Milan: Theo Hernandez verso la conferma da centrale, le ultime

Scelta confermata Sabato il Milan affronterà l’Atalanta in campionato. In vista del match Pioli dovrebbe confermare Theo Hernandez difensore centrale: infatti con Thiaw, Kalulu e Pellegrino fermi ai ...

Leao a disposizione per Atalanta Milan Scenario non impossibile: ULTIME

Nella giornata di martedì 5 dicembre Rafa Leao verrà sottoposto a esami strumentali per capire se potrà esserci a Bergamo, dove invece è certo il ritorno di Giroud dopo le 2… Leggi ...