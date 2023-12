(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Per ill’Bergamasca Calcio ha presentato la. Uno stile molto particolare a tinte nerazzurre Ilè ormai alle porte e per l’, come da tradizione, ha presentato laper la gara contro la Salernitana. IL COMUNICATO –-Salernitana sarà ilnerazzurro 2023/24. Lasarà messa all’asta su Bergamo TV e tutto il ricavato sarà destinato all’Associazione Amici della Pediatria di Bergamo

Altre News in Rete:

Vive da oltre 40 anni isolato (e senza cellulare) ma la sua poesia 'Pota' (VIDEO) diventa virale sui social. Ecco chi è Flaminio Beretta, l'eremita di Ardesio

... curiosi, si fermano a chiacchierare con Beretta , il quale non perde occasione per recitare qualcuno dei suoi versi e 'raccontare' la propria passione per l', sua squadra del cuore.

Atalanta, ecco il 'nuovo Lewandowski': è polacco e segna tantissimo CalcioMercato.it

Atalanta-Milan, ecco chi dirigerà il match del Gewiss Stadium Tutto Atalanta

Atalanta, ecco la maglia del Christmas Match – FOTO

Il Christmas Match è ormai alle porte e per l’Atalanta, come da tradizione, ha presentato la maglia per la gara contro la Salernitana. IL COMUNICATO – Atalanta-Salernitana sarà il Christmas Match ...

Arbitri, Orsato sarà l’arbitro di Juve-Napoli. La Penna per Atalanta-Milan

Sarà il fischietto della sezione di Schio a dirigere il primo big match della 15esima giornata tra Juventus e Napoli. La Penna scelto per la grande sfida del sabato tra Atalanta e Milan, Rapuano sarà ...