Atalanta | doppia richiesta per Zortea

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nadirpuò lasciare l'. L'esterno destro (classe 1999 ex Sassuolo e Salerninata) è richiesto dal Frosinone...

Coppa Italia: il tabellone completo, gli accoppiamenti fino alla finale e dove vederela in tv e streaming

...Fiorentina - Parma (Testa di serie 1 contro 8) Q2 - Vincente Milan - Cagliari vs vincente-...percorso il Derby di Milano potrebbe arrivare proprio in semifinale che saranno ancora in...

Atalanta, guai per Gasperini: doppia tegola Tuttocampo

Dopo Milan e Monza… la Juventus prova a fare il non c’è due senza tre!

La passata stagione la Juventus rimediò una doppia sconfitta in campionato con Milan, Monza e… Napoli. In questa prima parte di campionato i bianconeri hanno fatto bottino ...

Aumentano le reti segnate e le partite chiuse dopo il 90’. Fiorentina, Atalanta e Roma: quelle che non si arrendono mai

