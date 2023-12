Atalanta | Antonio Percassi | “Annata straordinaria | se serve siamo pronti a intervenire sul mercato di gennaio”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’amministratore delegato dell’, ha parlato a margine del tradizionale pranzo di Natale della società orobica con la stampa. Un’sicuramente positiva per il club nerazzurro, i cui risultati però nelle ultime settimane sono stati condizionati da numerosi infortuni. Sollecitato sull’argomento,non si è certo tirato indietro: “Sicuramente i tanti giocatori infortunati hanno creato un problema con i risultati, ma abbiamo fatto un’con l’accesso diretto agli ottavi di Europa League – spiega –? Seanche a, noi ci.” SportFace.

