(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Leopoldo Wick,all'indiprovocato la morte dianziani ospiti della Rsa di Offida, in provincia di Ascolti, è stato completamente ...

Altre News in Rete:

Assolto l'infermiere condannato all'ergastolo in primo grado: era accusato di aver ucciso alcuni pazienti

Leopoldo Wick,condannato all'ergastolo in primo grado accusato di aver provocato la morte di alcuni ... L'uomo, alla lettura della sentenza che lo, ha abbracciato in lacrime i propri ...

Morti sospette nella Rsa, dall'ergastolo alla scarcerazione: assolto in Appello l'infermiere Leopoldo Wick il Resto del Carlino

Ancona, assolto in Appello l’infermiere condannato all’ergastolo per la morte dei 8 anziani nella Rsa Corriere della Sera

Investe la suocera di Melandri e scappa, l’appello social della moglie: “Aiutatemi a trovarlo”

Caccia al pirata che ha investito qualche giorno fa la mamma di Manuela Raffaetà, moglie dell’ex pilota di Moto Gp. La richiesta su Instagram della modella, poi la rassicurazione sulla sua salute ...

Morti nella Rsa, clamoroso in Appello: infermiere assolto (NOME)

Ribaltando la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado in Assise a Macerata, la Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha assolto perché il fatto non sussiste Leopoldo Wick, 60enne infermiere ascola ...