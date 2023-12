Assegno unico e universale 2023 per i figli a carico | ecco gli importi previsti e come fare richiesta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)per iglidomanda. L’per i, poiché è una misura “”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro . In tal caso, saranno corrisposti gliminimi dell’dalla normativa. Cos’è L’...

Altre News in Rete:

L'assegno sociale spetta all'ex coniuge che rinuncia al mantenimento

Per la Cassazione, il diritto alla corresponsione dell'sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, prevede comerequisito lo stato di bisogno effettivo del ...

Assegno unico, pagamenti dicembre: importo minimo con Isee irregolare. Istruzioni per adeguarlo e date ilgazzettino.it

Assegno unico dicembre 2023, quando viene pagato e di quanto sta per aumentare Money.it

La trattoria milanese che aprirà nel casello daziario della Darsena

L'assegnazione del casello è stata vinta, per 12 anni, da una trattoria che ha sede non lontano da Porta Ticinese. Assegnati anche i due caselli di Porta Vittoria ...

Quando rinnovare l’Isee 2024, tutte le scadenze per ogni bonus percepito

È tempo di prepararsi per il rilascio dell'Isee in corso di validità per accedere a bonus e agevolazioni nel 2024. Ecco le scadenze di cui tener conto.