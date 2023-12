Assegno unico dicembre 2023 | quando verrà pagato? Le date

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)il sostegno questo mese? Uno sguardo al calendario dei versamenti e una panoramica sull’aumento previsto per l’anno prossimol’importo cambierà leggermente a seguito dell’adeguamento al tasso di inflazione. Reversibilità 2024: arrivano nuovi tagli? I limiti di redditoil sostegno questo mese? Come di consueto, previsti 3 momenti per quanto riguarda l’erogazione. D’altra parte, non si può avere certezza rispetto al preciso giorno di accredito per ciascun beneficiario ma, appunto, chi lo percepisce può aspettarsi il ...