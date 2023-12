Assegno di inclusione | ecco cosa sapere a proposito

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Una novità. Il Governo prepara l’addio al reddito di cittadinanza. La misura cardine del Movimento 5 Stelle, infatti, sarà sostituita dal cosiddettodi. Per sostenere le fasce più povere, inoltre, della popolazione italiana, sono previste anche nuove misure. I due nuovi strumenti di sostegno sono il Supporto per la formazione e il lavoro e il nuovodidiCome spiega il sito del ministero del Lavoro, l’di“sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e disociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’Isee, ...

Altre News in Rete:

Come funziona il passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione nel 2024

Come funziona il passaggio dal reddito di cittadinanza all'dinel 2024 Il 31 dicembre 2023 si esaurisce il reddito di cittadina che sarà sostituita dal primo gennaio 2024 dal nuovodiche, però, a differenza del reddito ...

Assegno di inclusione, dal 2024 al posto del Reddito di cittadinanza: requisiti, importo, domande. Come funzio ilmattino.it

Assegno di inclusione, al via dal 2024 al posto del reddito di cittadinanza: cosa sapere Sky Tg24

Come funziona il passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione nel 2024

Come avviene il passaggio dal reddito di cittadinanza, che si esaurisce il 31 dicembre 2023, al nuovo assegno di inclusione al via da gennaio 2024 e per chi Come funziona il passaggio dal reddito di ...

Rinnovo ISEE 2024: quando bisogna presentarlo per non perdere le agevolazioni

Rinnovo ISEE 2024: entro quando bisogna presentarlo per avere diritto alle agevolazioni e cosa cambia con la nuova Legge di Bilancio.