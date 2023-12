Ascolti tv | i dati del 5 dicembre 2023

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Bene Un Professore 2 Nella serata di ieri, martedì 5, su Rai Uno, la terza puntata di Un Professore 2 ottiene 3.840.000 spettatori pari al 21.7%. Su Canale 5 il match di Coppa Italia tra Lazio e Genoa porta a casa 2.098.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Boomerissima coinvolge 811.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia1, Le Iene hai ferma a 1.409.000 spettatori pari al 9.9%. Su Rai3, dopo una presentazione, Avanti Popolo registra 543.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 850.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 DiMartedì conquista 1.348.000 spettatori con uno share dell’8%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

