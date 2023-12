Ascoli vs Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. In palio punti pesanti per la salvezza tra due squadre che hanno cambiato guida tecnica.Vssi giocherà sabato 9 dicembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Del DucaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I marchigiani occupano la quart’ultima posizione in classifica con 13 punti. Al posto di Viali è arrivato mister Castori che ha ottenuto 1 punto in due partite. Va da sè che il match contro i liguri rappresenta già un crocevia importante in chiave salvezza I liguri sono desolatamente penultimi con 10 punti. Al posto di Alvini è arrivato D’Angelo che, però, ha incassato due sconfitte consecutive. Ecco perchè il match contro l’non può essere fallito LE...