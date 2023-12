Artem Uss | le indagini sulla fuga escludono il coinvolgimento degli 007 russi

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - Un piano "non improvvisato ma elaborato, costruito e pianificato" in cui però "non ci sarebbe stato ildei servizi segreti". E' quanto sostengono gli inquirenti milanesi che hanno indagato per oltre cinque mesi sull'evasione diUss, l'imprenditore russo di 41 anni fuggito dagli arresti domiciliari in attesa dell'iter della richiesta di estradizione verso gli Usa. La precisazione è arrivata nel corso di una conferenza stampa a Milano in cui sono stati illustrati i dettagli dell'inchiesta che ha portato all'emissione di sei misure cautelari in carcere per Uss e i cinque uomini di origine balcanica che lo hanno esfiltrato lo scorso 22 marzo prelevandolo da Cascina Vione e portandolo in poche ore in auto fuori dall'Italia. Stando a quanto spiegato dal procuratore Marcello Viola, dal pm Giovanni Tarzia, ...