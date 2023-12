Arrestato a Dubai l' immobiliarista Danilo Coppola | indagato a Milano per estorsione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’imprenditoreè stato, negli Emirati Arabi.e finito sotto processo a Roma per la famosa scalata ad Antonveneta a metà degli anni Duemila, in questo casoera nel mirino della Procura diche lo avevaper unasenza poterlo arrestare in quanto rifugiato negli Emirati.aveva fatto parte della cosiddetta banda dei «furbetti del quartierino», un gruppo di immobiliaristi che tentavano la scalata alle banche e al mondo dell’editoria. Deve anche scontare una condanna definitiva a 7 anni di reclusione per il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria. La procura diaveva emanato nei suoi ...

