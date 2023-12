Arezzo | un intervento chirurgico urologico apre un nuovo inizio ad una paziente con disfunzioni dell’area sacrale

Leggi su lortica

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il lungo cammino di unacon un serio problema alla vescica è terminato con un complesso e non convenzionaleall’Ospedale San Donato diche si è rivelato risolutivo. La, a seguito di una patologia neurologica diagnosticata nel 2006, presentava una condizione di ritenzione urinaria cronica con conseguente impossibilità ad urinare spontaneamente ed era pertanto costretta a ricorrere al catetere 4/5 volte al giorno, oramai da almeno 15 anni. Nonostante questo, non ha mai perso la speranza di riacquistare la normale funzione fisiologica, per tale motivo si era sottoposta a molteplici interventi chirurgici che si sono dimostrati non essere risolutivi. Il delicatoa cui è stata sottoposta laqualche settimana ...