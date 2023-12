“Appena prima dell’infarto” | Borriello e il retroscena con Conte alla Juventus

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ospite della Bobo TV, il format condotto da Christian Vieri su Twitch, Marcoha rivelato un particolare aneddoto riguardante la parentesi della sua carriera in cui ha vestito la maglia della. All’epoca, l’allenatore bianconero era Antonioe i ritmi degli allenamenti erano piuttosto elevati. L’aneddoto disuTre parole bastano a descrivere la situazione. “Convomitavo“, ha confessato. “Eravamo seguiti dMapei, con il prof Sassi sotto un capannino a controllare tutto e poi i battiti. Quando uno abbassava un attimo i battiti arrivava il richiamino, dovevi alzare l’intensità. Consono arrivato a 196 battiti. Era...

