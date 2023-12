Anziano ha un malore a Ponza | trasportato a Latina da un elicottero dell’Aeronautica Militare | militari gli salvano la vita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Uomo ha unsull’isola di: un volo, con, gli salva laportandolo a. Nella giornata di ieri, un intervento di soccorso aereoha consentito il trasporto urgente di un uomo di 70 anni in gravi condizioni di salute dall’isola diall’ospedale Santa Maria Goretti di. L’impiegato per questa missione è stato l’HH-139B, appartenente all’85° Centro Search and Rescue di Pratica di Mare. L’uomo salvato adall’AeronauticaL’azione di soccorso è stata attivata in risposta a una richiesta della Prefettura dial Rescue ...