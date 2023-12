Anticipazioni Un professore 2 quarta puntata | trama episodi martedì 12 dicembre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Quarto appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction con Alessandro Gassmann “Un”, iniziato il secondo capitolo della serie. La settimana prossima importanti novità nel palinsesto: la serie dovrebbe andare in onda con un doppio appuntamento, ecco le. Alessandro Gassmann torna a vestire i panni di Dante, il docente di filosofia che tutti avremmo voluto avere. Dante e suo figlio Simone convivono nella loro villa con Anita e Manuel. Ma cosa ci aspetta in questa seconda stagione? Fin qui abbiamo visto le prime tre puntate: vediamo allora cosa accadrà nel quarto imperdibile appuntamento, in ondaprossimo 12sempre in prima serata su Rai 1. Un- ilcorrieredellacitta.comCosa è successo nella terza ...