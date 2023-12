Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 6 Dicembre

Leggi su zon

(Di mercoledì 6 dicembre 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 62023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Tancredi, per riconquistare Matilde, cerca l’appo di Flora che non sembra essere dalla sua parte. Intanto, Marcello incontra per la seconda volta la ragazza misteriosa, e questa volta Salvo sembra aver capito chi sia. Nel frattempo, Vito ha deciso come fare la proposta a Maria.Il...