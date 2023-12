Andrea Giambruno vuole fare causa a Mediaset? Il pranzo tra amici lo tradisce…

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionepronto per? Come sappiamo, al conduttore è stato tolto il programma Diario del giorno, adei suoi fuori onda mostrati al pubblico da Striscia la Notizia. Le sue uscite sessiste e volgari non sono passate inosservate, nemmeno alla ormai ex compagnia Giorgia Meloni che ha deciso di interrompere la loro relazione. Mapare che non stia con le mani in mano: avrebbe ingaggiato un avvocato per vendicarsi di quanto successo. Scopriamo nel dettaglio ...