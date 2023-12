Ancona | Corte d’Appello ribalta sentenza d’ergastolo per infermiere accusato di omicidio in Rsa | assolto e scarcerato

Altre News in Rete:

Ancona: Payback dispositivi medici, PMI Sanità: 'La giustizia sta facendo il suo corso, continueremo la lotta'

2' di lettura 05/12/2023 - Il 24 novembre u.s. il TAR del Lazio dispone il rinvio allacostituzionale degli atti riguardanti l'annosa questione del payback dispositivi medici. Il Payback Sanità è una legge varata nel decreto aiuti del 2022 secondo la quale le Regioni che hanno ...

Ancona, Corte d’Appello ribalta sentenza d’ergastolo per infermiere accusato di omicidio in Rsa: assolto e sc… la Repubblica

«Stalking e femminicidi in aumento: siamo di fronte a un'emergenza di non rapida soluzione» (Video) Cronache Picene

Morti sospette nella Rsa, assolto in Appello l’infermiere Leopoldo Wick. Era stato condannato all’ergastolo

Ribaltata la sentenza di primo grado, l’uomo era stato condannato per 7 degli 8 casi di omicidio avvenuti nella struttura ascolana. Per la Corte: “Il fatto non sussiste” ...

Corto Dorico, è il giorno dell’animazione: ecco tutto il programma

ANCONA - A Corto Dorico è il giorno di Simone Massi, e in generale del cinema d’animazione. Si comincia alle 10 al Ridotto delle Muse con il convegno “Il ...