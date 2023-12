Altre News in Rete:

Opposizione albanese ricorre contro l'accordo con l'Italia sui migranti

... l'intesa viene considerata in violazione alla Costituzione del Paese ealle convenzioni ...non aiuterà Italia per rimpatri da Albania Intanto, emergono novità proprio su come l'accordo ...

Anche Frontex ora dice che le ONG non sono un “pull factor” per i migranti Il Post

L'Albania rinnova la cooperazione con Frontex EURACTIV Italia

Opposizione albanese ricorre contro l'accordo con l'Italia sui migranti

In tutti e due i ricorsi, l'intesa viene considerata in violazione alla Costituzione del Paese e anche alle convenzioni internazionali ... permettere alla Corte Costituzionale di intervenire. Frontex ...

Frontex: “Niente dimostra che le Ong siano fattore di attrazione per i migranti”

Il direttore esecutivo di Frontex ha ribadito che non ci sono fatti a dimostrare che le operazioni delle Ong attravvano i migranti.