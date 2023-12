Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time | orari e streaming quarta puntata

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Andrà in onda a partire da mercoledì 15 novembre 2023, ility show– Ladel. Il programma segue quattro coppie di lungo corso, che stvivendo un momento di, che decidono di mettersiscambiandosi i partner per 14 giorni. Le coppie sarguidate nel loro percorso dallo psicologo Davide Radavelli. Presenta Giulia De Lellis. Le coppie della seconda edizione Valentina e Massimiliano, rispettivamente 30 e 31 anni, sono fidanzati da 6 anni e sposati da 3. Hdue figlie di 5 e 3 anni. Lorena e Emanuele, rispettivamente 38 e 46 anni, sono fidanzati da 10 anni e sposati da 7. Non hfigli. Monia ...

